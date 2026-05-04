町田の徳村楓大「レベルの高いチームとやれるので、入る前からワクワク」FC町田ゼルビアは5月3日、J1百年構想リーグ第14節で鹿島アントラーズと対戦した。過密日程のなかアウェーで善戦しながらも、1-1からのPK戦に敗れて勝ち点1。そんな一戦で成長を感じさせるプレーを見せたのは、高卒1年目のFW徳村楓大だ。「ギラギラした」18歳が、昨季J1王者相手に物怖じせず躍動した。「何本か仕掛けたりとか、ゴール前でチャンスがあった