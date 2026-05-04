お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が2日深夜に放送されたMBS「さらば青春のスポットライト」（深夜1・28）に出演。自身の寿命を占ってもらった意外な結果に、驚きと喜びを露わにした。同番組は、世の中に隠れた「影の名物」にスポットライトを当てるロケ番組。今回は大阪駅前ビルを訪れ、第3ビル地下2階にある「占い館アナスタシア1号店」を訪問した。そこで、驚異的なお気に入り登録数を誇る人気占い師・HARU氏