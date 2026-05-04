2日間で200万人ほどの人出が見込まれる「博多どんたく港まつり」が、福岡市で始まりました。福岡市できのうから始まった「博多どんたく港まつり」。初日は雨となりましたが、福岡市中心部の大通りでは午後1時すぎからパレードが行われ、大勢の見物客でにぎわいました。「雨だけど楽しいです。元気な姿を見たいと思います」「とても感動的です。特に子供たちのダンス。ステージに立っているみたいに、完璧に踊っています」また、福