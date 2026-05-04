◇セ・リーグDeNA12―2ヤクルト（2026年5月3日神宮）DeNA打線が打ちまくって、鬱憤（うっぷん）を晴らした。開幕から7連敗中だったヤクルトに今季最多22安打で12得点を奪って大勝。22安打は24安打した16年7月29日の広島戦以来、10年ぶりだ。4番・宮崎は2号ソロを含む5安打3打点で「マシンガン打線」をけん引し「いつも負けたくないんで。そういう気持ちでやっている」と力を込めた。大型連休は多くの子供たちが球場で