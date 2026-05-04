元日向坂46の松田好花（26）が、2日にテレビ東京系「人情刑事呉村安太郎」の上映会イベントに出席。同局が4日、概要を発表した。松田は“存在しない名作”を勝手に作る企画の新作、同局系「架空名作劇場第2弾まりとっつぁん」（4、11日放送）で主演を務める。同作では「マリトッツォ」を製造、販売した女性（松田）の半生を描く。松田は2月にグループを卒業し、今作が地上波ドラマ初主演。「日向坂主演のドラマで世界的パフ