元野犬の幼稚園児みたいな行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万1000回再生を突破し、「人間みたいw」「絶対聞こえてる(笑)」「愛おしすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『病院に注射行くよ』と告げられ、寝たふりをする元野犬→布団をめくってみたら…幼稚園児のような光景】 布団でごねる朝の攻防 TikTokアカウント「kintaroo10」の投稿主さんは、元野犬