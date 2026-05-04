兄弟で王座防衛を果たした尚弥。本人は「休ませて」と明言しているが、世界では次なる刺客候補が話題となっている(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA自らが「負けられない」と位置付けた中谷潤人（M.T）とのメガマッチ。ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者として迎え撃った井上尚弥（大橋）は、過去一の己を作り上げ、ボクシング人生を懸けて戦った。【動画】米記者が「殺人的」と評した井上尚弥のスピード中谷