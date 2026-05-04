実家の墓じまいは、アラフィフ世代の大仕事だ。先祖の気持ちを尊重しながら慎重な決断が求められる。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、「墓じまいで思わず後悔した瞬間」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）アラフィフ世代の大仕事“実家の墓じまい”