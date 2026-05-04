「やりたいことが見つからない」――そんな状態に、焦りや不安を感じたことはないだろうか。夢や目標がないまま時間だけが過ぎていくように思えると、人はつい自分を責めてしまう。『人生は「気分」が10割』の著者、キム・ダスル氏の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「将来の夢」と現実についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）将来の夢が「