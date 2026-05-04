「うちの子、ノートがぐちゃぐちゃで……」「丁寧に書きなさいと言っているのに、全然直らない」そう悩む親御さんは多いですが、実はノート指導には多くの家庭が気づかずにやってしまう“落とし穴”があります。良かれと思って言っている一言が、子どものやる気を奪ってしまうこともあるのです。では、子どものノート力を本当に伸ばすには、親はどのように関わればいいのでしょうか。本記事では、「ノート」の書き方が学力に直結す
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