◇卓球・世界選手権団体戦（2026年5月3日英ロンドン）決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦で日本男子は第3戦でフランスに2―3で逆転負けを喫し、1勝2敗で終えた。第1試合で張本智和（トヨタ自動車）がルブラン兄弟の兄・アレクシスにストレート勝ち。第2試合では松島輝空（フリー）が弟のフェリックスを3―1で下す。だが、第3試合で戸上隼輔（井村屋グループ）が2―3で敗れると、第4試合は張本智が弟のフェリック