タレント渡辺満里奈（55）が4日、Xを更新。「かっこいい」先輩女性歌手を実名記述した。渡辺は4日午前0時すぎの更新で「今日も今日とて推し活」と記述。歌手、女優小泉今日子が5月2、3日に開催した東京・日本武道館公演「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」のポスター写真をアップし、同ライブに行ったことを報告した。そして、続くポストで「小泉さんは、徹頭徹尾かっこいい」と思いを記した。この投稿に対し「満里