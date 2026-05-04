◇インターリーグホワイトソックス−パドレス（2026年5月3日サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が3日（日本時間4日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し1−3の6回無死先頭打者の第3打席は見逃し三振に倒れた。2ボール2ストライクから、外角の変化球を見逃しボール判定も、捕手の「チェンレンジ」が成功しストライクに判定がくつがえった。初回は左飛、3回は中飛。1日の同戦でメジャー日本人