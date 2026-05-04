◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル）ＪＲＡの舞台で圧倒的な強さを見せてきたコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）の取捨が、かしわ記念的中のカギを握る。今年のフェブラリーＳで史上３頭目の連覇を達成したコスタノヴァ。近走はスタートがいまひとつだったため、初めてブリンカーを着用して臨んだ。大きく出遅れた武蔵野Ｓ（２着）のよ