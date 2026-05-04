1965/1975年ポルシェ912ポルシェ911は356に比べ高価だったため、エントリーモデルとして1965年4月に登場したのが912である。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #031965/1975年ポルシェ912編全1枚356 SC用の1.6L水平対向4気筒エンジンを搭載し、扱い易くするため最高出力を90hpにディチューン。トランスミッションは911の5速に対し、912では4速だった。空冷水平対向OHV 4気筒1582cc●90hp/5800rpm●180km/h空冷水平対向