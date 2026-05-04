季節の変わり目や湿気が気になるこれからの時期、髪のうねりや広がりに悩む方も多いのではないでしょうか。そんな毎日のヘアケア時間を心地よく彩ってくれるのが、ハニークから数量限定で登場する「ピーチの香り」シリーズ。甘くやわらかなハチミツと、みずみずしい桃が重なる芳醇な香りに包まれながら、毛先までしっとりまとまる理想の蜜髪ケアを楽しめます♡ ハニーク限定キットでトータル