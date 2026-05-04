◇プロ野球セ・リーグ DeNA 12-2 ヤクルト（3日、神宮球場）DeNAに大敗を喫したヤクルト。試合後に池山隆寛監督が取材に応えました。この日の先発は、前回登板で3回途中7失点を喫していたウォルターズ投手。リベンジのマウンドとなったこの日も、徐々にDeNA打線を勢いづかせ、6回途中3失点での降板となりました。池山監督は「2回とも連勝を止めるスターターになってしまった」とし、次回登板は未定としながらも「今度は連敗を止め