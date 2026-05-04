週末のアウトレットで買い物を楽しんでいた20代の女性会社員のAさんは、ふと高級チョコレート店「リンツ」の前で足を止めます。そこでは店員が道行く人に、まるごと1粒のリンドールチョコを配布していました。歩き疲れていたこともあり、その甘い誘惑をありがたく受け取って口に入れた瞬間、流れるような動作で目の前に「透明のビニール袋」が差し出されました。【写真】ミスドの「おかわり自由」ロイヤルミルクティ…本当に何杯で