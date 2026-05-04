周囲とつながる「透明なハコ」20年以上前、ホンダが「人と街とが楽しく対話する、新しいスペースの提案」を掲げて発表したコンセプトカーが登場しました。その名は「UNIBOX（ユニボックス）」。2001年の第35回東京モーターショーで世界初公開された、全面ガラス張りのようなスケルトンボディを特徴とする近未来のマルチワゴンです。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「超ちいさな“ミニバン”」です！ 画像で見る（22枚）