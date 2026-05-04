○カブス8−4ダイヤモンドバックス●＜現地時間5月3日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが本拠地3連戦をスイープし、今季最多の貯金10に到達。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、マルチ安打を記録した。2点先制を許したカブスは2回裏に7番カーソン・ケリーの中前適時打で1点を返すと、続く3回裏に2番モイセス・バレステロスが6号逆転2ラン。5回裏、無死満塁の好機では鈴木が見逃し三振に倒れる