【2026年GW】5月5日（火曜・祝日）の全国高速道路 渋滞予測まとめ 2026年のゴールデンウィーク終盤となる5月5日（火曜・祝日）は、Uターンラッシュがピークを迎えます。全国の高速道路で、特に上り線を中心に、午後から夜遅くにかけて非常に激しく長い渋滞が予測されています。 長時間の運転による疲労に備え、お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（