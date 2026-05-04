イラン外務省は3日、戦闘終結に向けて提案した14項目に対してアメリカから回答があり、対応を検討していると明らかにしました。イランは、アメリカに対して戦闘終結に向けた条件として「攻撃しないという保証」「海上封鎖の解除」など14項目を提案していますが、外務省のバガイ報道官は3日、仲介役のパキスタンを通じてアメリカから回答があったと明らかにしました。イラン側の見解は回答内容を精査した上で改めて提示するというこ