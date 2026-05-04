◇ナ・リーグ ドジャース4―1カージナルス（2026年5月3日セントルイス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が3日（日本時間4日）のカージナルス戦に先発し、6回を6安打無失点で開幕から無傷の5連勝を飾った。初回は先頭打者に左前打を許したが、続くヘレラを三ゴロ併殺に仕留めるなど打者3人で無失点。ストライク先行の投球で連打を許さず、4回まで毎回走者を背負っても得点を許さなかった。結局6回、83球