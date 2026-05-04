人気ユーチューバー、ヒカルが3日夜、Xを更新。“タモリ論争”をめぐる展開に、私見をつづった。この件は4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調し、自身が2001年頃から「森田一義アワー笑っていいとも!」に若手