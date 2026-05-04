【ラ・リーガ第34節】(RCDEスタジアム)エスパニョール 0-2(前半0-0)R・マドリー<得点者>[R]ビニシウス・ジュニオール2(55分、66分)<警告>[エ]オマル・エル・ヒラリ(26分)、エドゥ・エスポジト(45分+2)、ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ(85分)[R]ブラヒム・ディアス(22分)、ビニシウス・ジュニオール(23分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(50分)、ゴンサロ・ガルシア(75分)観衆:31,733人