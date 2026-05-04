開催：2026.5.4 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 8 - 4 [Dバックス] MLBの試合が4日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとDバックスが対戦した。 カブスの先発投手はマット・ボイド、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 2回表、7番 ガブリエル・モレノ 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでDバックス得点 CHC 0-2 ARI