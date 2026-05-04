この記事をまとめると ■歴代カローラの価格と当時の物価・年収を比較 ■1970〜2000年ごろは年収比30％台で推移し実質的な負担は比較的安定 ■近年は年収比が約56％に上昇しており収入停滞が“高い”印象を強めている 「クルマが高くなった」は真実か 最近よく聞くのが「新車が高くなった」という話。昨今の留まることを知らない諸物価高騰の影響を受け、コストアップぶんを十分吸収できるレベルではないのだが、車両価格は上昇