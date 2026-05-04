アメリカのトランプ大統領は、イランによる封鎖措置でペルシャ湾内にとどまっている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる新たなオペレーションを現地の月曜日から開始すると発表しました。トランプ大統領は3日、自身のSNSで「ホルムズ海峡の内側に閉じ込められている船舶の解放を支援するよう世界中の国々から要請された」と投稿したうえで、「船舶を安全に誘導し自由かつ円滑に業務を継続できるようにすると各国に伝えた」と明