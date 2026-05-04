【東日本で天気回復後は真夏日の可能性も】関東地方では朝、雨風強まる恐れがありますが、昼前から次第に天気が回復するでしょう。午後は内陸部で30℃以上の真夏日となるところが出てくるかもしれません。埼玉県の熊谷市では31℃の予想です。夜からは北風が強まり、ヒンヤリするため、脱ぎ着しやすい服装で調節してください。【西日本はカラッと晴れて過ごしやすい陽気】西日本は一日晴れるでしょう。涼しく乾いた風が吹くので、最