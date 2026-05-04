仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第17回「小谷落城」が3日に放送され、物語の序盤で武田信玄（高嶋政伸）がまさかの事態に見舞われると、ネット上には「早すぎない？」「初めて見た…」「大河の信玄では珍しい」などの反響が寄せられた。【写真】涙をこぼす市（宮崎あおい）『豊臣兄弟！』第17回「小谷落城」よりある日、信玄が自らついた餅を子どもたちに振る舞っていると、そこに義昭（尾上右近）