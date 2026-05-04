堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第4話が3日に放送され、ラストで衝撃的な事実が判明すると、ネット上には「えーまさかの！」「え!?って声出た」「超面白くなってきた」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】昊（玉森裕太）の母・広江を演じる山口智子日曜劇場『ＧＩＦＴ』第4話より圭二郎（本田響矢）と激突し転倒した“BT”こと