志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第4話が3日に放送。ミンソク（志尊）、桃子（仁村紗和）、拓人（京本大我）の三角関係に反響が集まっている。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第4話雨の中で涙を流す桃子（仁村紗和）本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向か