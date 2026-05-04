◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）３打差４位で出た堀川未来夢（みくむ、３３）＝ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ＝が７バーディー、ボギーなしの６３で回り、通算１６アンダーで逆転し、２２年マイナビＡＢＣ選手権以来４年ぶりの通算５勝目を挙げた。登録者数４３万人を超える自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで前夜に“予言”した通りの展開に持ち込み、勝ち