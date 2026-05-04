◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）プロ９年目の菅沼菜々（２６）＝あいおいニッセイ同和損保＝が１年ぶりの４勝目を飾った。単独首位で出て７バーディー、１ボギーの６６で回り、通算１８アンダーで２位に５打差の圧勝。ゴルフ界の「自称アイドル」がオフの筋トレで飛ばし屋に変身し、同会場で昨年の前身パナソニックオープンに続く２年連続優勝