◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）第３１回ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１は１０日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。「１週前プレーバック」ではトク注馬と陣営コメントを紹介。馬券的中への参考にどうぞ。◇ダイヤモンドノットファルコンＳを勝ち、十分な間隔を取ってここに照準を合わせてきた。福永調教師は「思惑通り、調教段階からガス抜きができている。臨戦過程としては