６２歳の朝ドラ常連女優が、雰囲気一変のガーリーな姿を見せた。３日までに自身のインスタグラムを更新し、雑誌「ＧＱＪＡＰＡＮ」の撮影ショットを披露。女優の麻生祐未だ。有名人が愛車について語る「ＧＱ愛車の履歴書」の企画に参加し「素敵な車と素敵なスタッフと楽しい撮影でした。是非ご覧下さい」と呼びかけた。レトロな車にマッチしたガーリーなコーデ。ドット柄のセットアップに、髪はポニーテールにしてビッグリ