2025年6月、「僕の前立腺がんレポート」を連載中に亡くなった長田昭二さん。「一人の人間ががんになって、命を落としていく過程を知ってほしい」と語っていた長田さんの遺志を受け、文藝春秋編集部ではご親族の了承を得て、闘病生活にかかわった方々のインタビューを連載番外編としてお届けします。【画像】亡くなる11日前、文藝春秋を訪れて編集者らと談笑する長田さん今回は、長田さんの元担当編集者で文藝春秋法務部のKとと