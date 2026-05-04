「広島（降雨中止）中日」（３日、マツダスタジアム）しゃかりきにつかみ取る。広島の持丸泰輝捕手（２４）が３日、１軍に「全力でしがみつく」決意を語った。現在、１１試合連続スタメン出場中。“赤丸急上昇中”の若武者がチーム再上昇への鍵を握る。この日予定されていた中日戦（マツダ）は雨天中止。ナインはマツダで練習を行い、４日からのＤｅＮＡ３連戦に向けて横浜へ移動した。雨ではなく、汗で額をぬらした持丸がマ