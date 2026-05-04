◇ナ・リーグ ドジャース4―1カージナルス（2026年5月3日セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は3日（日本時間4日）のカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場したが3打数無安打に終わった。7回の第4打席で腰付近に死球を受けるなど2四死球で出塁したが、快音は聞かれず、これで今季自己ワースト更新となる4試合、19打席連続無安打となった。試合は10安打で4得点を奪い、4―1で勝利し、連敗を4で止めた。試合後