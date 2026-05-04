余計なお世話なのは百も承知でいうと、ちょっとややこしいのではないかと思っている。地元の人ならば間違えることなどないのだろうが、不慣れな観光客にとってはいささか紛らわしい……というか、わかりにくい。外国人観光客ならなおさらだろう。【写真多数】三ノ宮からたった3駅…“ナゾの県名の駅”「兵庫」を写真で一気に見る何の話かというと、兵庫県はJR神戸線の駅の話である。三ノ宮からたった3駅…“ナゾの県名の駅”「