扇雀飴本舗の夏の風物詩「ひやしゅわラムネ」が今年、発売30周年を迎え、パッケージとアソート内容に磨きをかけて3月9日に発売開始するとともにプレゼントキャンペーンを実施している。商品は、暑い季節に適したラムネづくしの4種アソート。今回、「ひやひやラムネ味」「つぶラムネ味」「しゅわしゅわラムネ味」に新フレーバーの「ラムネフロート味」を加えることでラムネの味わいをより強化した。 キャンペーンでは、A賞・B