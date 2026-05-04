ポッカサッポロフード＆ビバレッジの「北海道コーン茶」が好調だ。「2021年以降右肩上がりが続いており、2025年の販売数量は前年比2桁増と大幅に伸長した。2026年に入ってからもこの勢いが続いている」と胸を張るのは高井朋子マーケティング本部ブランドマネジメント部マネージャー。好調の背景には、コーン茶市場の拡大と秋冬でも需要が下がりにくい独特の味わいがある。2025年にはPB商品を含む競合品が多数発売されたこ