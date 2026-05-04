ラ・リーガ第34節が3日に行われ、エスパニョールとレアル・マドリードが対戦した。指揮官交代に揺れた今シーズンはラ・リーガで勝ち点の取りこぼしが目立つレアル・マドリード。トップ2の座は守っているものの、前節終了時点で宿敵である首位バルセロナとの勝ち点差は「11」に開いている。今節先に試合を行ったバルセロナはオサスナを下し、勝ち点差は暫定「14」に拡大。次節にエル・クラシコを控える中、レアル・マドリードが