セリエA第35節が3日に行われ、インテルとパルマ・カルチョが対戦した。前節トリノとドローに終わったものの、2位ナポリに「10」ポイント差をつけて首位を独走しているインテル。今節先に試合を行ったナポリはコモと引き分けて勝ち点「3」を上積みできず。インテルはこの試合を引き分け以上で終えれば、3試合を残して2シーズンぶり通算21度目のスクデット獲得が決まる状況となっている。タイトルをかけた一戦で本拠地『サン・シ