柴田の二刀流挑戦の行方が注目されている（C）産経新聞社日本ハムの二刀流選手、柴田獅子の豪快アーチに注目が高まっている。4月29日に行われたファーム交流戦のDeNA戦（平塚）に「5番・DH」で先発出場した柴田は2回先頭の打席、カウント2−0から相手先発、小園健太のストレートを捉え、平塚球場外の森林へ着弾。ファーム2号が特大の場外弾、豪快な一振りにはファンの間からも「ロマンありすぎだろ！」「やっぱ、かっこいいわ