グラウンド上で成果を出し続ける村上(C)Getty Images和製スラッガーの価値が、天井知らずで高まっている。今季からホワイトソックスでプレーする村上宗隆のそれだ。群雄割拠の米球界で価値が急騰する理由は明白。高い適応力を見せて、目に見える結果を残し続けているからだ。現地時間5月2日の試合終了時点で33試合に出場し、定位置を確保した村上は、打率こそ.231ながら、リーグトップタイの13本塁打をマーク。さらに長打率.56