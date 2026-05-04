新潟県在住の40代女性・ともさんはその日、慣れない幼い子供との外出で疲れていた。【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…帰りの新幹線では指定席を取っていたものの、ベビーカーで眠る子供を起こしたくなくてデッキで立つことを選択。すると、巡回に来た車掌に声をかけられて......。＜ともさんからのおたより＞2歳になる前のイヤイヤ期の子供と、2人で出掛けた帰りの新幹線でのことです。子供はベビーカー