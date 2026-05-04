人口減少に伴って医師の数が過剰になる、という議論は果たして的を射たものなのか（写真：ponta/イメージマート）2026年4月23日、財政制度等審議会の分科会が、大学医学部の定員について「大胆な削減に踏み切るべきだ」と提言した[1]。人口減少に伴い、医師の数は過剰になる。歯科医師や薬剤師についても関連学部の定員が多すぎる。小規模な診療所が多く、医療人材を効率的に活かせていない。人口当たりの医師数は2029年から20