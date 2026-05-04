（写真：Rawpixel.com /Shutterstock.com）ゴールデンウィーク明けは、日本のミステリー作品を原作とする映画の公開ラッシュだ。5月8日が湊かなえ原作の「未来」、15日が小川哲原作の「君のクイズ」、22日は深水黎一郎原作の「ミステリー・アリーナ」と毎週のように新作がスクリーンに登場する。6月には、4つの主要ミステリーランキングを総なめにし、直木賞も受賞した米澤穂信「黒牢城」の映画化作品の公開も控える。近年の国内ミ