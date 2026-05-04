3日夜、名古屋市名東区のマンションの一室で火事があり、住人とみられる男性が搬送され、重傷とみられています。警察と消防によりますと、3日午後8時20分ごろ、名東区神月町の7階建てのマンションで、目撃者の男性から「煙が見える」などと119番通報がありました。消防車など20台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事でマンションの3階の一室が焼け、住人とみられる40代ぐらいの男性が意識不明の状